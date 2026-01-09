Казахстанский актёр и боец ММА Еркебулан Токтар заявил о намерении провести бой на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Спортсмен опубликовал в Instagram видео с боксёрского вечера в Ташкенте, где он встречался с узбекистанцем Тимуром Никулиным. На кадрах Токтар исполняет гимн Казахстана перед узбекской публикой.

"Иншаллах, конец этого года — Madison Square Garden", — написал казахстанец под публикацией.

Стоит отметить, что Madison Square Garden - одна из самых известных арен мира, расположенная в Нью-Йорке. Здесь в разные годы выступали Мухаммед Али, Майк Тайсон, Флойд Мэйвезер и другие звёзды единоборств. В ноябре прошлого года на MSG состоялся чемпионский бой UFC в полусреднем весе между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой.

Последний поединок Еркебулана Токтара состоялся 27 декабря на вечере бокса в "Хумо Арене" в Ташкенте. Казахстанский боец одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над Тимуром Никулиным.