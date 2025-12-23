В Казахстане развитие автомобильной промышленности становится одним из ключевых ответов на дефицит технических и инженерных кадров, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

В Год рабочих профессий и на фоне призыва президента повысить престиж рабочих и инженерных специальностей в стране реализуются десять проектов по производству автокомпонентов, часть из которых уже запущена. Эти проекты направлены не только на расширение производственных мощностей, но и на формирование собственной компонентной базы, привлечение инвестиций, стабилизацию цепочек поставок и создание рабочих мест.

По оценкам отрасли, эффект от создания одного рабочего места в автопроме имеет выраженный мультипликативный характер. Каждое такое место формирует дополнительно семь–восемь рабочих мест в смежных секторах, включая логистику, поставки, обслуживание и снабжение. Таким образом, автопром выходит за рамки нишевого сегмента и становится драйвером промышленной занятости и социальной стабильности.

Рост занятости в отрасли способствует возвращению статуса рабочих специальностей и одновременно усиливает макроэкономическую устойчивость. Локализация производства снижает себестоимость автомобилей, повышает их доступность и укрепляет внутренние производственные цепочки. С момента зарождения автомобильной промышленности численность рабочих в отрасли выросла с менее чем тысячи до почти девяти тысяч человек по итогам третьего квартала 2025 года. За последний год показатель увеличился почти на три тысячи человек, или на 40,5 процента. Доля рабочих автопрома в общей численности рабочих машиностроения за десять лет выросла с 2,6 до 12,5 процента, тогда как годом ранее она составляла 9,2 процента. Без учета работников, занятых в ремонте и установке машин и оборудования, удельный вес автопрома достигает почти четверти всех рабочих производственного машиностроения.

В четвертом квартале 2025 года были запущены два новых автозавода — KIA Qazaqstan в Костанайской области и Astana Motors Manufacturing Kazakhstan в Алматы, что позволило создать более пяти тысяч новых рабочих мест. Почти половина всех занятых в автопроме страны приходится на Костанайскую область, где расположен крупнейший завод Allur, обеспечивающий около 60 процентов общего объема производства автомобилей в стране. Мощности предприятия превышают 125 тысяч автомобилей в год. За год численность рабочих автопрома в регионе выросла на 37,4 процента — с 3,1 до 4,2 тысячи человек. Дополнительный вклад в занятость внес запуск завода KIA Qazaqstan мощностью 70 тысяч автомобилей в год, который обеспечит 1,5 тысячи рабочих мест.

Следом по численности занятых идет Алматы, где работают заводы Hyundai Trans Kazakhstan и Hyundai Trans Almaty. За год число рабочих в автопроме мегаполиса увеличилось в полтора раза и достигло 2,5 тысячи человек в третьем квартале 2025 года. Новый завод Astana Motors Manufacturing Kazakhstan дополнительно создал 3,6 тысячи рабочих мест. В остальных регионах страны в автопроме занято чуть более 2,1 тысячи человек, что на треть больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Активный рост отрасли выдвинул на первый план задачу формирования устойчивой системы подготовки кадров. В автопроме выстраивается связанная вертикаль от профильных школьных программ и профориентации до колледжей, вузов и корпоративных учебных центров. Предприятия переходят к кластерной модели, напрямую взаимодействуя с образовательными учреждениями, формируя запрос на компетенции, обновляя учебные программы и предоставляя базы для практики. Переход к системе "школа — колледж — вуз — производство" рассматривается как ключевое условие дальнейшего роста и реализации проектов по локализации и производству автокомпонентов.

В июне 2024 года в Костанае был открыт корпоративный университет Allur University, который ежегодно обучает более двух тысяч человек. Программы ориентированы на потребности производства и развитие компетенций в сфере бережливого производства, lean-менеджмента, корпоративной культуры и инновационного мышления. Через Центр повышения квалификации ежегодно проходят до трех тысяч сотрудников, а университет стал площадкой обучения как работников завода, так и специалистов всего машиностроительного кластера региона.

Компания Allur также выстроила многоуровневое сотрудничество с образовательными учреждениями. Костанайский колледж автомобильного транспорта, партнер завода, стал победителем республиканского конкурса "Кәсіби маман", что было расценено как признание эффективности обновленной модели подготовки кадров. Компания участвует в развитии материально-технической базы колледжа и внедрила дуальную модель обучения с одиннадцатью колледжами, обновив программы по сварке, окраске и CKD-сборке. Параллельно ведется профориентационная работа со школьниками и сотрудничество с ведущими вузами страны, включая Satbayev University, AlmaU, ВКГТУ и Shakarim University.

Satbayev University также взаимодействует с заводом Hyundai Trans Kazakhstan в рамках меморандума о формировании кадрового резерва и совместной разработке образовательных и производственных программ. В прошлом году Hyundai Trans Kazakhstan подписала аналогичный документ с ALT University, нацеленный на развитие практического обучения студентов в сферах транспорта, машиностроения и логистики. Завод QazTehna развивает международное образовательное сотрудничество, организовав при поддержке партнера Yutong визит представителей системы образования Карагандинской области в Китай и подписание меморандумов с колледжами провинции Хэнань.

Автомобильная промышленность Казахстана демонстрирует устойчивый рост не только объемов производства, но и занятости. Формирование полноценной образовательной экосистемы позволяет обеспечивать отрасль квалифицированными кадрами и создает основу для долгосрочного развития индустрии и экономики страны в целом.