Казахстанский бизнес всё чаще выбирает депозиты

Корпоративный сектор Казахстана всё больше предпочитает держать свободные деньги в национальной валюте – тенге и размещать их в банках на депозитах, передает BAQ.kz со ссылкой на Ranking.

Это позволяет не просто хранить средства, но и зарабатывать на них.

По данным на конец марта, общий объём срочных, сберегательных и условных вкладов юридических лиц в банках страны составил 10,5 трлн тенге. Почти 80% этих средств размещены именно в тенге.

Для сравнения:

в марте 2016 года — только 36,6% вкладов были в тенге;

пять лет назад — уже 61,3%;

сейчас показатель стабильно держится на уровне 77–81%.

Почему бизнес выбирает тенге

По данным Национального банка, средняя ставка по таким вкладам уже около года превышает 15% годовых. Это делает депозиты в тенге привлекательным инструментом для компаний.

Наиболее выгодными считаются депозиты без возможности пополнения и частичного снятия – они дают более высокую доходность.

Какие банки предлагают лучшие ставки

Среди крупнейших банков по корпоративным вкладам выделяются следующие предложения:

ForteBank — депозит Forte Capital: до 15,22% годовых на 12 месяцев. Минимальная сумма — 100 тыс. тенге. Также есть вклад на 24 месяца со ставкой до 12,03%.

Евразийский банк — вклад «Срочный»: до 14,97% на 12 месяцев. Минимальная сумма — 1 млн тенге.

Банк ЦентрКредит — вклад «Срочный»: до 14,9% на 12 месяцев, минимальная сумма — 100 тыс. тенге.

В целом, из топ-10 банков страны такие депозиты предлагают 7 банков. Средняя доходность по рынку составляет около 13,7% годовых.

Рост рынка депозитов

Объём вкладов бизнеса продолжает расти:

за год он увеличился на 13,3%;

за 10 лет — вырос примерно в 2,5 раза;

рост продолжается уже 7 лет подряд.

Около 75% всех корпоративных вкладов приходится на Алматы и Астану — примерно по 3,9 трлн тенге в каждом городе. Далее идут:

Карагандинская область — 327,2 млрд тг;

Восточно-Казахстанская область — 320,7 млрд тг;

Шымкент — 265,2 млрд тг.

Сегодня бизнес в республике активно размещает свободные деньги в тенговых депозитах. Это позволяет компаниям не держать средства «без дела», а получать стабильный доход при относительно низких рисках.