Казахстанский боец Асу Алмабаев одержал пятую победу в UFC
Это его 22 победа в профессиональной карьере.
Сегодня, 09:28
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Сегодня, 09:28Сегодня, 09:28
173Фото: Pixabay.com
Асу Алмабаев (21-3) выступил на турнире по смешанным единоборствам UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ), передает BAQ.KZ.
По информации Sports.kz, Алмабаев сразился с перуанцем Хосе Очоа (8-1). Этот поединок прошел в наилегчайшем весе и был рассчитан на три раунда. Он завершился победой казахстанца единогласным решением судей.
Так, казахстанец Асу Алмабаев одержал 22-ю победу в профессиональной карьере, а Хосе Очоа потерпел второе поражение в профи-ММА. Что касается рекорда Алмабаева в UFC, то он теперь составляет 5-1.
Напомним, Асу потерпел единственное поражение в предыдущем поединке, когда был нокаутирован в третьем раунде ангольским файтером Манелом Капе (21-7).
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