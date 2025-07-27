Асу Алмабаев (21-3) выступил на турнире по смешанным единоборствам UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ), передает BAQ.KZ.

По информации Sports.kz, Алмабаев сразился с перуанцем Хосе Очоа (8-1). Этот поединок прошел в наилегчайшем весе и был рассчитан на три раунда. Он завершился победой казахстанца единогласным решением судей.

Так, казахстанец Асу Алмабаев одержал 22-ю победу в профессиональной карьере, а Хосе Очоа потерпел второе поражение в профи-ММА. Что касается рекорда Алмабаева в UFC, то он теперь составляет 5-1.

Напомним, Асу потерпел единственное поражение в предыдущем поединке, когда был нокаутирован в третьем раунде ангольским файтером Манелом Капе (21-7).