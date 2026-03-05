Казахстанский боец ММА Ануарбек Бекембетов, известный по прозвищу «Мотиватор», бросил вызов юмористу Нурлану Сабурову, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz

Спортсмен опубликовал в своем Instagram видео, на котором показал тренировки комика в боксерском зале и предложил ему провести поединок.

«Нурлан Сабуров, чё там, родной? В России дела не уладились? По боксу не попробуем? Походу, в боксе у тебя есть понятие. Если что, я на старте», — заявил Ануарбек Бекембетов.

Ануарбек Бекембетов известен в медиапространстве своими провокационными заявлениями и скандальными выходками. В ноябре прошлого года его арестовали на 15 суток за агрессивное поведение в одном из постановочных видео.

Ранее боец также бросал вызовы другим известным спортсменам, в том числе Еркебулану Токтару и олимпийскому чемпиону по боксу Данияру Елеусинову.