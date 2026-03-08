  • Главная
  • Казахстанский боец одержал победу на турнире UFC, прервав серию поражений

До этого на турнире UFC Fight Night 257 он уступил кыргызстанскому бойцу Урану Сатыбалдиеву.

Фото: sports24.kz

В рамках турнира UFC 326, проходящего в Лас-Вегасе, казахстанский файтер Дияр Нургожай одолел Рафаэля Тобиаса, передает BAQ.KZ.

Дияр одержал победу единогласным решением судей (30:28, 29:27, 29:27). Таким образом, наш соотечественник завоевал свою первую победу на турнире под эгидой Даны Уайта.

Напомним, до этого на турнире UFC Fight Night 257 он уступил кыргызстанскому бойцу Урану Сатыбалдиеву.

Таким образом, рекорд Дияра в UFC составляет 1-2 (1 победа, 2 поражения).

