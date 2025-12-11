В Дубае стартовал этап 1/4 финала чемпионата мира по боксу-2025, и Казахстан открыл его яркой победой. Темиртас Жусупов стал первым представителем нашей сборной, пробившимся в полуфинал турнира по версии IBA, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

В весовой категории до 48 кг казахстанец провел уверенный бой против непальца Лала Прасад Упрети. Жусупов полностью контролировал ход встречи, демонстрируя опыт и хладнокровие, и одержал победу единогласным решением судей – 5:0.

Напомним, что в 1/8 финала Темиртас также выглядел безупречно, обыграв индийца Девендру Сингха Соланки со счетом 4:0 и уверенно проходя в следующую стадию соревнований.

Казахстанский боксер продолжает борьбу за выход в финал и шанс завоевать медаль мирового первенства.