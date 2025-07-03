Казахстанские боксеры Махмуд Сабырхан, Сабыржан Аккалыков и Айбек Оралбай гарантировали себее как минимум бронзовые медали, одержав яркие победы в четвертьфинале этапа Кубка мира по боксу, проходящего в Астане, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет РК.

В бою за выход в полуфинал в весовой категории до 55 кг Сабырхан встретился с Джудом Аароном Бадо из Филиппин. Первый раунд оказался напряжённым: сначала сам Махмуд побывал в нокдауне, и судья открывал счет в пользу соперника.

Однако уже во втором раунде всё изменилось. Сабырхан трижды отправил Бадо в нокдаун, после чего рефери остановил бой досрочно, зафиксировав уверенную победу казахстанца.

Таким образом, Махмуд вышел в полуфинал, а значит, уже гарантировал себе бронзовую медаль. Впереди — борьба за финал и шанс на золото.

Сабыржан Аккалыков также получил путёвку в полуфинал Кубка мира по боксу.

Казахстанский боксёр Сабыржан Аккалыков одержал победу над канадцем Джошуа Офори в весовой категории до 75 килограммов на Кубке мира по боксу.

Капитан мужской сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай также пробился в полуфинал этапа Кубка мира.



В весовой категории свыше 90 кг он уверенно победил итальянца Диего Ленци по итогам трёх раундов.



Тем самым казахстанец уже гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.