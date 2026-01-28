Депутат Ерлан Стамбеков направил премьер-министру Олжасу Бектенову депутатский запрос с предложением внедрить льготную ипотеку для государственных служащих среднего и низшего звена, передает BAQ.KZ.

По мнению парламентария, текущая система оплаты труда не соответствует объему ответственности сотрудников, что создает "кадровый голод" и демотивирует специалистов.

– Сегодня, к сожалению, стало нормой, когда государственные служащие становятся объектом критики со стороны общества. При этом игнорируется реальное положение специалистов и руководителей отделов, на которых фактически держится исполнительная и организационная работа государственного аппарата, — отмечает Ерлан Стамбеков.

По его словам, рядовые сотрудники выполняют основной объем сложной и ответственной работы, однако их заработная плата начинается от 180 тысяч тенге, что не соответствует уровню нагрузки. Введённая факторно-балльная система оплаты, заявленная как мера улучшения финансового положения, на практике повысила доходы преимущественно руководства, тогда как для большинства специалистов ситуация не улучшилась.

– В результате рядовые специалисты лишены возможности обеспечить базовую социальную стабильность, включая приобретение жилья, что демотивирует кадры, провоцирует отток специалистов и дискредитирует реформы, — подчеркнул депутат.

В качестве решения Стамбеков предлагает:

1. Разработать подходы к оплате труда, устраняющие перекосы между уровнем ответственности и доходами государственных служащих среднего и низшего звена.

2. Внедрить систему социальных стимулов, включая льготы по медицинскому обслуживанию, образованию и жилью.

3. Рассмотреть возможность предоставления льготной ипотеки для госслужащих через "Отбасы банк" без первоначального взноса, с низкой процентной ставкой и компенсацией вознаграждения банка за счёт государства.

Такой механизм, как отмечает мажилисмен, позволит закреплять специалистов на долгосрочной основе, особенно в отдалённых регионах, и станет эффективным инструментом мотивации молодых кадров.