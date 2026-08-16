Казахстанский дуэт завоевал серебро юниорского чемпионата мира по артистическому плаванию
Эта медаль стала исторической для Казахстана.
16 Августа 2026, 07:41
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16 Августа 2026, 07:4116 Августа 2026, 07:41
200Фото: ДРС
Казахстанские спортсмены Алдияр Рамазанов и Ясмина Исламова стали серебряными призерами чемпионата мира среди юниоров по артистическому плаванию в Будапеште.
В финале произвольной программы среди смешанных пар казахстанский дуэт получил 248,1058 балла, заняв второе место и поднявшись на пьедестал почета.
В Дирекции развития спорта отметили, что эта медаль стала исторической для Казахстана. Ранее отечественным юниорам не удавалось завоевать награду такого уровня в соревнованиях микс-дуэтов.
Чемпионат мира среди юниоров по артистическому плаванию продолжается в столице Венгрии.
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