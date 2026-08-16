Казахстанский дуэт завоевал серебро юниорского чемпионата мира по артистическому плаванию

Казахстанские спортсмены Алдияр Рамазанов и Ясмина Исламова стали серебряными призерами чемпионата мира среди юниоров по артистическому плаванию в Будапеште.

В финале произвольной программы среди смешанных пар казахстанский дуэт получил 248,1058 балла, заняв второе место и поднявшись на пьедестал почета.

В Дирекции развития спорта отметили, что эта медаль стала исторической для Казахстана. Ранее отечественным юниорам не удавалось завоевать награду такого уровня в соревнованиях микс-дуэтов.

Чемпионат мира среди юниоров по артистическому плаванию продолжается в столице Венгрии.