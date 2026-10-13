Казахстанский дзюдоист Давлатов вошел в топ-10 мирового рейтинга

Международная федерация дзюдо (IJF) обновила мировой рейтинг спортсменов. Казахстанец Шерзод Давлатов поднялся на 15 позиций и занял девятое место в весовой категории до 60 кг, набрав 3263 очка.

Первую строчку рейтинга занимает азербайджанец Ахмад Юсифов (5180 очков), вторым идет его соотечественник Балабей Агаев (4823). Третье место у россиянина Аюба Блиева (4600).

Ранее Давлатов завоевал серебряную медаль чемпионата мира в категории до 60 кг, который прошел в Баку.