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Казахстанский дзюдоист Давлатов вошел в топ-10 мирового рейтинга

13 Октября 2026, 16:15
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НОК РК 13 Октября 2026, 16:15
13 Октября 2026, 16:15
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Фото: НОК РК

Международная федерация дзюдо (IJF) обновила мировой рейтинг спортсменов. Казахстанец Шерзод Давлатов поднялся на 15 позиций и занял девятое место в весовой категории до 60 кг, набрав 3263 очка.

Первую строчку рейтинга занимает азербайджанец Ахмад Юсифов (5180 очков), вторым идет его соотечественник Балабей Агаев (4823). Третье место у россиянина Аюба Блиева (4600).

Ранее Давлатов завоевал серебряную медаль чемпионата мира в категории до 60 кг, который прошел в Баку.

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