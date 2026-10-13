Казахстанский дзюдоист Давлатов вошел в топ-10 мирового рейтинга
13 Октября 2026, 16:15
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13 Октября 2026, 16:1513 Октября 2026, 16:15
158Фото: НОК РК
Международная федерация дзюдо (IJF) обновила мировой рейтинг спортсменов. Казахстанец Шерзод Давлатов поднялся на 15 позиций и занял девятое место в весовой категории до 60 кг, набрав 3263 очка.
Первую строчку рейтинга занимает азербайджанец Ахмад Юсифов (5180 очков), вторым идет его соотечественник Балабей Агаев (4823). Третье место у россиянина Аюба Блиева (4600).
Ранее Давлатов завоевал серебряную медаль чемпионата мира в категории до 60 кг, который прошел в Баку.
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