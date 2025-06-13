Представитель сборной Казахстана по дзюдо Магжан Шамшадин (весовая категория до 60 кг) начал чемпионат мира в Будапеште с победы, передает BAQ.KZ. В своей первой схватке он встретился с американцем Дэвидом Терео и вышел победителем благодаря грамотной тактике и выдержке.

Соперник Шамшадина получил три предупреждения за нарушения правил, что автоматически завершило поединок в пользу казахстанского спортсмена. Такой исход говорит о высокой подготовке Магжана и его способности контролировать ход боя даже без активных бросков.

В следующем раунде казахстанца ожидает непростой поединок - на татами он встретится с титулованным испанцем Франсиско Гарригосом. Гарригос - один из фаворитов турнира, так что схватка обещает быть напряжённой и зрелищной.