Победа на хорватском татами принесла Нурканату Серикбаеву не только золотую медаль, но и заметный рывок в мировом рейтинге. Казахстанец поднялся сразу на шесть строчек и впервые в рамках обновленного списка занял место среди десяти сильнейших дзюдоистов планеты в весовой категории до 66 кг.

Международная федерация дзюдо (IJF) опубликовала обновленный мировой рейтинг. В активе Серикбаева теперь 2748 очков, что позволило ему закрепиться на десятой позиции.

Лидерство в этой весовой категории по-прежнему удерживает японец Хифуми Абэ с 5200 очками. Вторым идет его соотечественник Такеши Такеока (5000), а третью строчку занимает представитель Таджикистана Нурали Эмомали, набравший 4400 очков.

Улучшили свои позиции и другие представители Казахстана.

Аман Бакытжан (до 60 кг) поднялся на три места и теперь занимает 22-ю строчку с 2145 очками. Галия Тынбаева (до 48 кг) совершила еще более заметный скачок — сразу на 13 позиций, расположившись на 38-м месте с 1141 очком.

Оба спортсмена на недавнем Гран-при завоевали серебряные медали.

Продвижение вверх продолжается и в других весовых категориях. Ерасыл Кажыбаев (свыше 100 кг) прибавил шесть позиций и с 1235 очками занимает 40-е место. Эсмигуль Куюлова (до 63 кг) поднялась сразу на десять строчек, набрав 1103 очка и расположившись на 36-й позиции.

Таким образом, обновление рейтинга IJF принесло Казахстану сразу несколько поводов для оптимизма, а главным героем стал Серикбаев, пробившийся в мировую десятку.