Инновационный медицинский экзоскелет AstanaGait Exoskeleton Assisted Rehabilitation (A.GEAR), разработанный учеными Nazarbayev University, прошел все этапы государственной регистрации и готов к серийному выпуску, передает BAQ.KZ.

Устройство предназначено для реабилитации пациентов после инсульта и людей с нарушениями опорно-двигательной системы. Экзоскелет получил регистрационное удостоверение после положительной экспертизы Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий.

A.GEAR стал одним из немногих отечественных высокотехнологичных медицинских устройств, полностью готовых к клиническому применению. Его стоимость в несколько раз ниже зарубежных аналогов, что делает современные технологии реабилитации более доступными и снижает зависимость системы здравоохранения от импорта.

По словам руководителя проекта, профессора Назарбаев Университета Прашанта Джамвала, путь от научной идеи до сертифицированного медицинского продукта занял всего четыре года.

— Во всем мире на это уходит 10–15 лет. Нам удалось пройти этот путь в рекордные сроки, — отметил он.

Экзоскелет способен заменить импортные реабилитационные роботы и сэкономить миллионы долларов бюджетных средств.

Разработка началась в конце 2021 года в Центре компетенций в области медицинской робототехники Назарбаев Университета. Коммерциализацией проекта занимается компания Robotics and Artificial Intelligence под руководством выпускника NU Шынгыса Даулетбаева.

Президент Назарбаев Университета профессор Вакар Ахмад подчеркнул, что ученые вуза входят в топ-2% лучших исследователей мира, а их разработки вносят вклад не только в развитие Казахстана, но и в глобальный прогресс медицины и технологий.

Клинические испытания A.GEAR проходили в медицинских учреждениях Караганды и Астаны с участием пациентов после инсульта и подростков с детским церебральным параличом. После успешного завершения испытаний команда проекта приступила к подготовке долгосрочного контракта с ТОО "СК-Фармация" и поиску дистрибьютора.

В 2026 году на базе Технопарка Nazarbayev University планируется выпуск не менее пяти экзоскелетов с последующим увеличением объемов производства для поставок в медицинские организации страны.