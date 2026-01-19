Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген 16 января выступил на открытии и закрытии 2026 Tmall NEWTY Festival Offline Events в Шанхае, передает BAQ.KZ.

Артист порадовал поклонников сюрпризом - исполнил песню "Fire" в новой аранжировке с рэп-частью на казахском языке.

"Димаш Кудайберген поднял занавес фестиваля, открыв путь в новое измерение авторской композицией “Fire” в новой аранжировке с рэпом на казахском языке и “All By Myself”, которую почти 10 лет назад с триумфом представлял в Китае. Честь закрыть церемонию также была предоставлена казахстанскому артисту. Димаш исполнил кантату “Олимпико”, отправив звучное послание к новым вершинам", — рассказала команда артиста в Instagram.

На сцене прозвучали более двадцати композиций, включая десять авторских песен Димаша. Среди них такие хиты, как "Be With Me", "Smoke", "When I’ve Got You" и "Fire". Особое впечатление на зрителей произвела песня "Ұмытылмас Күн" = в зале зажглись шесть тысяч маленьких "огонечков счастья", организованных фан-клубом Dimash Fanclub Deutschland, что придало концерту неповторимую магию.

Рэп-часть песни "Fire" особенно впечатлила зрителей скоростью и точностью исполнения - в соцсетях поклонники отметили сходство с Eminem, прославившимся быстрым речитативом и виртуозной техникой подачи текста.

"Это наш казахский Eminem", "Скорость читки поражает!", "У Эминема появился конкурент в Казахстане!", - пишут в соцсетях.

Отметим, Мировой тур "Stranger" продолжается: ближайший сольный концерт состоится 30 ноября в Египте, а следующее выступление пройдет 12 декабря в Риге, Латвия.