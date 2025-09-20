В Пекине стартовал квалификационный турнир по фигурному катанию, где спортсмены разыгрывают лицензии на зимние Олимпийские игры в Милане, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Казахстан в мужском одиночном катании представил Диас Жиренбаев. По итогам произвольной программы он занял 15-е место, набрав 64,92 балла. Такой результат сохраняет для спортсмена шансы на получение олимпийской лицензии.

На данный момент Казахстан уже имеет два пропуска на Олимпиаду-2026: в мужском одиночном катании его обеспечил Михаил Шайдоров, а в женском разряде право выступить завоевала Софья Самоделкина. Теперь Жиренбаев стремится стать третьим представителем страны на олимпийском льду в Милане.