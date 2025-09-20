Казахстанский фигурист Диас Жиренбаев продолжает борьбу за путёвку на Олимпиаду-2026
На данный момент Казахстан уже имеет два пропуска на Олимпиаду-2026.
Вчера, 13:34
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 13:34Вчера, 13:34
216Фото: Sports24.kz
В Пекине стартовал квалификационный турнир по фигурному катанию, где спортсмены разыгрывают лицензии на зимние Олимпийские игры в Милане, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.
Казахстан в мужском одиночном катании представил Диас Жиренбаев. По итогам произвольной программы он занял 15-е место, набрав 64,92 балла. Такой результат сохраняет для спортсмена шансы на получение олимпийской лицензии.
На данный момент Казахстан уже имеет два пропуска на Олимпиаду-2026: в мужском одиночном катании его обеспечил Михаил Шайдоров, а в женском разряде право выступить завоевала Софья Самоделкина. Теперь Жиренбаев стремится стать третьим представителем страны на олимпийском льду в Милане.
Самое читаемое
- Дархан Сатыбалды объявил выговор акимам двух районов
- Токаев подписал закон об усилении борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма
- 360 деревьев, мурал и довольные жители: аллею рабочих профессий открыли в Астане
- Алматы готовится к концерту Backstreet Boys: безопасность и новые стандарты
- МВД Казахстана помогло закрыть крупнейший мошеннический call-центр в Киеве