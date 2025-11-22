Лидер национальной сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров официально квалифицировался в финал серии Гран-при, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК. Заключительный этап среди мужчин завершился сегодня, 22 ноября, в Хельсинки, где победу одержал японский фигурист Юма Кагияма.

По результатам всех шести этапов стали известны шесть участников, которые поборются за главный титул сезона. Шайдоров набрал 24 очка и с пятым результатом уверенно прошёл в финал. Компания ему досталась более чем достойная — в финал также пробились Никита Малинин (США), Юма Кагияма и Шун Сато (Япония), Адам Сяо Хим Фа (Франция) и Дэниэль Грассль (Италия).

Финал Гран-при пройдёт в японской Нагое с 4 по 7 декабря.