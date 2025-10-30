Дебютный фильм режиссёра Жаннат Алшановой "Победителей видно на старте" продолжает завоёвывать международное признание, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минкультуры.

Картина, созданная при поддержке Министерства культуры и информации РК и Государственного центра поддержки национального кино, вошла в конкурсную программу Baltic Competition престижного Таллиннского международного кинофестиваля "Чёрные ночи" (Tallinn Black Nights Film Festival, PÖFF).

Лента была создана в международной копродукции с Францией, Нидерландами, Литвой и Швецией, а также при поддержке Королевства Саудовской Аравии. Фильм рассказывает историю 17-летней Милы, которая решает вступить в команду по плаванию на открытой воде, стремясь обрести независимость и вырваться из семейного хаоса. На финишной прямой героине предстоит сделать выбор, который изменит её жизнь. Главные роли исполнили Тамирис Жангазинова (Мила), литовский актёр Валентин Новопольский, Асель Калиева и Медина Сагиндыкова.

Съёмки проходили в Алматы и Алматинской области в августе–сентябре 2024 года, а постпродакшн завершался параллельно во Франции, Нидерландах и Швеции летом 2025 года. Мировая премьера фильма состоялась в августе 2025 года на Международном кинофестивале в Локарно – одном из самых престижных европейских киносмотров. После этого лента была показана на Пусанском международном кинофестивале в Южной Корее.

Балтийская премьера картины намечена на 19 ноября на Таллиннском международном кинофестивале "Чёрные ночи", который входит в официальный список фестивалей класса "A" Международной федерации кинопродюсеров (FIAPF). Новый показ позволит широкой аудитории оценить уникальный взгляд Жаннат Алшановой на юность, выбор и стремление к свободе в мире, полном сложностей.