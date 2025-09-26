Казахстанский фильм представлен на главном кинофестивале Азии
Дебютный фильм Жаннат Алшановой вышел на международную арену.
Дебютная полнометражная картина казахстанского режиссёра Жаннат Алшановой "Победителей видно на старте" представлена в программе "A Window on Asian Cinema" Пусанского международного кинофестиваля (BIFF) — одного из самых авторитетных киносмотров Азии, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и информации Казахстана.
Фильм, созданный при поддержке Министерства культуры и информации РК и Государственного центра поддержки национального кино, стал частью международной копродукции с Францией, Нидерландами, Литвой и Швецией, а также получил финансирование от Королевства Саудовская Аравия.
Картина рассказывает историю 17-летней Милы, которая, стремясь обрести независимость и вырваться из эмоционального и бытового хаоса семьи, вступает в команду по плаванию на открытой воде. Однако, приближаясь к финишу, героине предстоит принять решение, которое навсегда изменит её жизнь.
Главную роль исполнила Тамирис Жангазинова, в фильме также сыграли литовский актёр Валентин Новопольски, Асель Калиева и Медина Сагиндыкова. Оператором-постановщиком выступила Каролин Шампетье, известная по сотрудничеству с ведущими режиссёрами европейского кино.
Съёмки проходили в Алматы и Алматинской области в августе–сентябре 2024 года, а постпродакшн завершился летом 2025 года на студиях во Франции, Нидерландах и Швеции.
Мировая премьера фильма состоялась в августе на Международном кинофестивале в Локарно, одном из самых престижных фестивалей Европы. Азиатская премьера прошла в рамках BIFF, который проводится с 18 по 26 сентября в Пусане.
Программа "A Window on Asian Cinema" традиционно включает выдающиеся работы режиссёров региона, демонстрируя ключевые тренды современного азиатского кино и открывая новые имена для мирового кинорынка.
