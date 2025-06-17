Фильм казахстанского режиссёра Асхата Кучинчерекова "Бауырына салу" завоевал главный приз конкурса "Новый взгляд" на XII Забайкальском международном кинофестивале, прошедшем в Чите, передает BAQ.KZ.

Картина была снята при поддержке Министерства культуры и информации Казахстана и Государственного центра поддержки национального кино.

Лента рассказывает личную и трогательную историю мальчика, которого по казахской традиции воспитывает бабушка. После её смерти ребёнку приходится вернуться в родительский дом и заново учиться строить отношения с людьми, которых он считает чужими.

Сценарий фильма написал сам Кучинчереков, подчеркнув, что история основана на его собственном опыте.

Фильм "Бауырына салу" уже получил широкое международное признание. Он стал лучшим молодёжным фильмом на Asia Pacific Screen Awards, выиграл Гран-при Baku International Film Festival, а также получил специальную награду на французском Cinema Heritage Festival. Оператор картины Жанарбек Елеубек был отмечен как лучший оператор на Asia World Film Festival.

Кроме того, фильм официально выдвинут от Казахстана на премию "Оскар-2025" в категории "Лучший международный фильм".