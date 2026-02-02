Казахстанский футбольный клуб "выудил рыбака" из Фарер
Петропавловский футбольный клуб "Кызылжар" усилился нападающим сборной Фарерских островов.
Сегодня, 22:42
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:42Сегодня, 22:42
59Фото: фото из открытых источников
Петропавловский футбольный клуб "Кызылжар" усилился нападающим сборной Фарерских островов, сообщает BAQ.kz.
ФК "Кызылжар" подписал контракт с 29-летним форвардом сборной Фарерских островов Йоаннесом Бьорталидом. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
До перехода в казахстанский клуб нападающий выступал за норвежский "Фредрикстад", где играл с 2023 года. В прошлом сезоне он провел 22 матча во всех турнирах и забил два мяча, включая 17 игр и один гол в норвежской Элитсериен.
За национальную сборную Фарерских островов Бьорталид сыграл 29 матчей и отметился тремя голами. В 2025 году он принимал участие в товарищеском матче против сборной Казахстана.
Самое читаемое
- В Алматы приступили к демонтажу незаконного жилого комплекса
- Алматы показали в популярном испанском телешоу Telemadrid
- Участковый Петропавловска Мурат Арыков укрепляет доверие и порядок в своем городе
- 16 инвестпроектов запустят в одном из районов Атырауской области
- Доллар больше не спасает? Что происходит со сбережениями казахстанцев в 2026 году