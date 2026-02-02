  • 2 Февраля, 22:58

Казахстанский футбольный клуб "выудил рыбака" из Фарер

Петропавловский футбольный клуб "Кызылжар" усилился нападающим сборной Фарерских островов.

Петропавловский футбольный клуб "Кызылжар" усилился нападающим сборной Фарерских островов, сообщает BAQ.kz.

ФК "Кызылжар" подписал контракт с 29-летним форвардом сборной Фарерских островов Йоаннесом Бьорталидом. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

До перехода в казахстанский клуб нападающий выступал за норвежский "Фредрикстад", где играл с 2023 года. В прошлом сезоне он провел 22 матча во всех турнирах и забил два мяча, включая 17 игр и один гол в норвежской Элитсериен.

За национальную сборную Фарерских островов Бьорталид сыграл 29 матчей и отметился тремя голами. В 2025 году он принимал участие в товарищеском матче против сборной Казахстана.

