Петропавловский футбольный клуб "Кызылжар" усилился нападающим сборной Фарерских островов, сообщает BAQ.kz.

ФК "Кызылжар" подписал контракт с 29-летним форвардом сборной Фарерских островов Йоаннесом Бьорталидом. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

До перехода в казахстанский клуб нападающий выступал за норвежский "Фредрикстад", где играл с 2023 года. В прошлом сезоне он провел 22 матча во всех турнирах и забил два мяча, включая 17 игр и один гол в норвежской Элитсериен.

За национальную сборную Фарерских островов Бьорталид сыграл 29 матчей и отметился тремя голами. В 2025 году он принимал участие в товарищеском матче против сборной Казахстана.