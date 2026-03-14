Казахстанский гимнаст стал серебряным призёром этапа Кубка мира в Турции
В финале Зейнолла Идрисов получил от судей 13.733 балла.
Сегодня 2026, 21:05
Фото: Olympic.kz
Представитель сборной Казахстана по спортивной гимнастике Зейнолла Идрисов стал призёром этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в Анталье, передает BAQ.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Зейнолла Идрисов успешно выступил в упражнениях на коне и завоевал серебряную медаль. В финале гимнаст получил от судей 13.733 балла.
Победителем соревнований стал представитель Ирландии Рис Маккленаган. Его выступление судьи оценили в 13.900 балла. Бронзовую медаль завоевал ещё один ирландский спортсмен — Джеймс Хикки, набравший 13.566 балла.
Отметим, что на этом этапе Кубка мира Казахстан ещё может пополнить свою копилку медалей. В финале в опорном прыжке выступит другой представитель команды — Роман Маменов.
