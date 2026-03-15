Казахстанский гимнаст Зейнолла Идрисов завоевал серебряную медаль на 3-м этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в Анталье (Турция), передает BAQ.KZ.

В финале упражнений на коне наш спортсмен набрал 13.733 балла и стал серебряным призёром. Отметим, что в 2025 году на этапе Кубка мира в Анталье он также занял 2-е место.

Упражнения на коне, призёры:

1 место Маккленаган (Ирландия, олимпийский чемпион Парижа) - 13.900

2 место Зейнолла Идрисов - 13.733

3 место Джеймс Хики (Ирландия) - 13.566

Напомним, что в начале марта казахстанец также вошёл в число призёров на этапе Кубка мира, который проходил в Баку.