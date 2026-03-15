  • Казахстанский гимнаст Зейнолла Идрисов завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира

Казахстанский гимнаст Зейнолла Идрисов завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира

Зейнолла Идрисов повторил свой успех на этапе Кубка мира в Турции.

Сегодня 2026, 13:30
Министерство туризма и спорта РК Сегодня 2026, 13:30
Сегодня 2026, 13:30
Фото: Министерство туризма и спорта РК

Казахстанский гимнаст Зейнолла Идрисов завоевал серебряную медаль на 3-м этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в Анталье (Турция), передает BAQ.KZ.

В финале упражнений на коне наш спортсмен набрал 13.733 балла и стал серебряным призёром. Отметим, что в 2025 году на этапе Кубка мира в Анталье он также занял 2-е место.

Упражнения на коне, призёры:
1 место Маккленаган (Ирландия, олимпийский чемпион Парижа) - 13.900
2 место Зейнолла Идрисов - 13.733
3 место Джеймс Хики (Ирландия) - 13.566

Напомним, что в начале марта казахстанец также вошёл в число призёров на этапе Кубка мира, который проходил в Баку.

