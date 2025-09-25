  • 25 Сентября, 08:46

Казахстанский гвардеец завоевал бронзу на Кубке мира по самбо

Арман Турумбетов отличился в категории до 58 кг

Сегодня, 05:36
Фото: Нацгвардии РК

В Душанбе прошёл Кубок мира по боевому самбо. В соревнованиях принял участие военнослужащий Национальной гвардии МВД РК, рядовой Арман Турумбетов, передает BAQ.KZ.

Сапёр роты боевого обеспечения воинской части 6655 РгК "Батыс" выступил в весовой категории до 58 килограммов и завоевал третье место.

Ранее спортсмен уже добивался успеха на международной арене: в его активе - серебряная медаль чемпионата Азии и Океании по боевому самбо.

