В Душанбе прошёл Кубок мира по боевому самбо. В соревнованиях принял участие военнослужащий Национальной гвардии МВД РК, рядовой Арман Турумбетов, передает BAQ.KZ.

Сапёр роты боевого обеспечения воинской части 6655 РгК "Батыс" выступил в весовой категории до 58 килограммов и завоевал третье место.

Ранее спортсмен уже добивался успеха на международной арене: в его активе - серебряная медаль чемпионата Азии и Океании по боевому самбо.