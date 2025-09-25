Казахстанский гвардеец завоевал бронзу на Кубке мира по самбо
Арман Турумбетов отличился в категории до 58 кг
Сегодня, 05:36
197Фото: Нацгвардии РК
В Душанбе прошёл Кубок мира по боевому самбо. В соревнованиях принял участие военнослужащий Национальной гвардии МВД РК, рядовой Арман Турумбетов, передает BAQ.KZ.
Сапёр роты боевого обеспечения воинской части 6655 РгК "Батыс" выступил в весовой категории до 58 килограммов и завоевал третье место.
Ранее спортсмен уже добивался успеха на международной арене: в его активе - серебряная медаль чемпионата Азии и Океании по боевому самбо.
