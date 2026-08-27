Казахстанский хоррор-мультфильм получил специальный приз в США

Казахстанский анимационный проект «KÖLEÑKE» (18+) получил специальный приз жюри на международном фестивале Portland Festival of Cinema, Animation & Technology (PFCAT) в США, передает BAQ.KZ.

Работа творческого объединения «Қазақанимация» была отмечена в категории хоррор-анимации. Жюри присудило проекту награду «За необычный взгляд и творческое мастерство», отметив его авторский стиль и оригинальную визуальную эстетику.

Над «KÖLEÑKE» работала команда казахстанских специалистов. Автором сценария выступил Ернар Тилеубаев, режиссером-постановщиком – Максат Аяпов, художником-постановщиком – Даир Жиенкулов, исполнительным продюсером – Нуржигит Султанберди.

Кроме того, в основной программе американского фестиваля показали еще две работы «Қазақанимации» – фолк-хоррор «Su perisi» и драму «Shańyraq».

Для двух последних проектов фестиваль в Портленде стал первой презентацией перед международной аудиторией.