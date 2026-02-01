Казахстанский игрок в Counter-Strike 2 Данил molodoy Голубенко был включён в список лучших киберспортсменов турнира IEM Krakow 2026 по версии авторитетного портала HLTV, передаёт BAQ.KZ.

Снайпер команды FURIA получил звание EVP (Exceptionally Valuable Player) — награду, которой отмечают игроков, продемонстрировавших выдающуюся статистику и серьёзное влияние на результаты матчей, но не ставших обладателями главного индивидуального приза MVP. Для молодого казахстанского игрока это одно из самых значимых признаний в карьере на турнире столь высокого уровня.

Вместе с Голубенко в список EVP вошли Данил donk Крышковец и Дмитрий sh1ro Соколов (Team Spirit), Кайке KSCERATO Серато (FURIA), Шахар flameZ Шушан (Vitality), а также Лотан Spinx Гилади (MOUZ).

Кроме того, HLTV представил символическую "команду мечты" турнира, в которую включил игроков клубов Vitality, Team Spirit, FURIA и Aurora.

Напомним, чемпионом IEM Krakow 2026 стала команда Vitality, обыгравшая в финале FURIA со счётом 3:1. Самым ценным игроком турнира (MVP) признан снайпер французского клуба Матье ZywOo Эрбо. Общий призовой фонд соревнований составил 1 миллион долларов.