Казахстанский киберспортсмен Данил Голубенко, выступающий под никнеймом molodoy, признан лучшим новичком 2025 года в дисциплине CS2 по версии авторитетного портала HLTV.org, передаёт BAQ.KZ.

Итоги были подведены в рамках церемонии HLTV Awards 2025, где отмечаются лучшие игроки и команды сезона на мировой сцене Counter-Strike.

В борьбе за награду представитель бразильской организации FURIA Esports опередил игрока Team Falcons Максима kyousuke Лукина, а также представителя Natus Vincere Дрина makazze Шакири.

Отмечается, что главный индивидуальный приз церемонии — "Игрок года" — в третий раз подряд завоевал француз Матье ZywOo Эрбо. По итогам сезона Данил Голубенко занял шестое место в общем рейтинге HLTV.

20-летний киберспортсмен родом из Семея. Он дебютировал за FURIA весной 2025 года и уже летом вместе с командой дошел до полуфинала крупного турнира PGL в Астане. Осенью FURIA стала победителем турнира FISSURA Playgrounds 2 с призовым фондом 1,2 млн долларов, а казахстанский игрок был признан самым ценным игроком соревнований (MVP).