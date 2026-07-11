Казахстанский легкоатлет Максим Балабин стал бронзовым призёром чемпионата Азии среди молодёжи, который проходит в городе Ордос (Китай).

Золотую медаль завоевал Сейфелдин Абдельсалам (Катар) с результатом 5,45 метра. Второе место занял представитель Китая Жуй Лю, преодолевший высоту 5,20 метра.

Также в соревнованиях среди женщин на дистанции 400 метров Мария Шувалова заняла четвёртое место, а Анна Шумило финишировала шестой. Кроме того, в беге на 400 метров с барьерами Екатерина Колода стала пятой, а Анастасия Цвиркунова завершила соревнования на шестой позиции.

Отметим, что чемпионат Азии завершится 12 июля.