Казахстанский легкоатлет Максим Балабин стал бронзовым призёром чемпионата Азии
Наш соотечественник показал результат 5,05 метра в прыжках с шестом и занял третье место.
11 Июля 2026, 23:11
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11 Июля 2026, 23:1111 Июля 2026, 23:11
99Фото: НОК РК
Казахстанский легкоатлет Максим Балабин стал бронзовым призёром чемпионата Азии среди молодёжи, который проходит в городе Ордос (Китай).
Золотую медаль завоевал Сейфелдин Абдельсалам (Катар) с результатом 5,45 метра. Второе место занял представитель Китая Жуй Лю, преодолевший высоту 5,20 метра.
Также в соревнованиях среди женщин на дистанции 400 метров Мария Шувалова заняла четвёртое место, а Анна Шумило финишировала шестой. Кроме того, в беге на 400 метров с барьерами Екатерина Колода стала пятой, а Анастасия Цвиркунова завершила соревнования на шестой позиции.
Отметим, что чемпионат Азии завершится 12 июля.
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