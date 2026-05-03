Казахстанский легкоатлет взял «бронзу» чемпионата Азии
Он показал результат 19,41 метра.
Сегодня 2026, 04:23
Фото: Olympic
Казахстан завоевал первую медаль на чемпионате Азии по метаниям, который проходит в городе Мокпо, передает BAQ.kz со ссылкой на Olympic.
Бронзовую награду в толкании ядра принес стране легкоатлет Иван Иванов. В своей лучшей попытке он показал результат 19,41 метра.
Победителем соревнований стал представитель Китая Хонфэй Чен с результатом 20,18 метра. Серебряную медаль также выиграл китайский спортсмен Ченгуо Чен — 19,64 метра.
Таким образом, Иван Иванов принес Казахстану первую медаль на этом континентальном первенстве.
