Казахстанский легкоатлет взял «бронзу» чемпионата Азии

Казахстан завоевал первую медаль на чемпионате Азии по метаниям, который проходит в городе Мокпо, передает BAQ.kz со ссылкой на Olympic.

Бронзовую награду в толкании ядра принес стране легкоатлет Иван Иванов. В своей лучшей попытке он показал результат 19,41 метра.

Победителем соревнований стал представитель Китая Хонфэй Чен с результатом 20,18 метра. Серебряную медаль также выиграл китайский спортсмен Ченгуо Чен — 19,64 метра.

Таким образом, Иван Иванов принес Казахстану первую медаль на этом континентальном первенстве.