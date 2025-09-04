В Анкаре состоялась торжественная церемония выпуска Академии жандармерии и береговой охраны Турецкой Республики. В числе выпускников — девять офицеров Национальной гвардии МВД Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Особую значимость мероприятию придало участие Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Глава государства лично вручил дипломы выпускникам, в том числе казахстанскому лейтенанту Асхату Сұлтанахмету. Этот жест стал символом высокого уровня доверия и укрепления партнёрских отношений между двумя странами в сфере безопасности и обороны.

По официальному приглашению турецкой стороны церемонию также посетила казахстанская делегация во главе с заместителем министра внутренних дел — Главнокомандующим Национальной гвардии МВД РК генерал-лейтенантом Ансаганом Балтабековым.

В рамках визита делегация ознакомилась с системой подготовки личного состава Академии, современными образовательными методиками и инфраструктурой. Представители Казахстана также посетили Командование логистики жандармерии, учебный центр спецподразделения JÖAK и центр управления коммуникационными и информационными системами.

Ключевым моментом рабочей поездки стала официальная встреча с Главнокомандующим жандармерии Турецкой Республики генералом армии Али Чардакчы. В ходе переговоров стороны обсудили расширение сотрудничества в области подготовки командиров оперативных подразделений, а также развитие взаимодействия спецподразделений.

Визит Главнокомандующего Национальной гвардии стал важным этапом в укреплении двусторонних связей в сфере военного образования и подготовки кадров. Сегодня в Академии жандармерии и береговой охраны Турции продолжают обучение 33 военнослужащих из Казахстана, что свидетельствует о высоком уровне взаимодействия между силовыми структурами двух государств.