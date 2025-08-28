Сегодня на площадке Most IT Hub в Алматы в рамках расширенного совещания регионального совета НПП "Атамекен" и Отраслевого совета по креативным индустриям состоялась презентация нового казахстанского мессенджера AITU. О принципах его работы и роли в национальной цифровой экосистеме рассказал представитель BTS Digital Жаркынбек Азаматов. Кореспондент Baq.kz собрал всё, что важно знать о суперприложении: как оно устроено, чем отличается от привычных мессенджеров, какие сервисы уже встроены и какие изменения ждут государство, бизнес и граждан.

Что такое AITU и кто за ним стоит?

AITU - это не просто мессенджер, а "суперприложение", объединяющее чаты, звонки, мини-приложения, кошелёк и медиасервисы, которым могут пользоваться, как госслужащие, так и целые компании и обычные граждане страны. Приложение развивается компанией BTS Digital и позиционируется государством как национальная платформа для служебной переписки и взаимодействия граждан с госуслугами. Напомним, ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил перевести все коммуникации госорганов, содержащие персональные данные, в AITU - для соблюдения национального законодательства о персональных данных и защиты юрисдикции Казахстана.

Стоит отметить, что AITU – это частная платформа, среди акционеров которой есть АО "Казахтелеком", платформа сосредоточена национальных интересах и информационной безопасности при работе госслужащих.

Заместитель генерального директора BTS Digital Жаркынбек Азаматов подчеркнул, что появление национального мессенджера - это важный шаг для цифрового суверенитета страны.

"Наконец-то у нас в Казахстане появился собственный национальный мессенджер AITU. Это не просто очередное приложение для переписки. Мы создали экосистему, которая объединяет классический функционал общения и корпоративные решения для бизнеса и государства", - отметил Азаматов.

Кабмин и Цифровой штаб определили конкретные шаги: госорганы и квазигоссектор начинают поэтапный переход на AITU -ранее уже было объявлено о первых ведомствах и силовых структурах, которые включили платформу в ежедневную работу. Главная цель, чтобы служебная переписка, где фигурируют ИИН, медданные и другие чувствительные элементы, велась в национальном контуре.

Как работает AITU: ключевые принципы и архитектура

Важно, что серверы и обработка данных находятся в Казахстане. Это позволяет выполнять требования местного законодательства и выстраивать прозрачные процедуры доступа/аудита - на это указывает официальный курс правительства и профильные публикации.

Внутри AITU есть мессенджер, где сосредоточены чаты и звонки, но ключевое - это маркетплейс мини-приложений и сервисов: от доставки и кино до ипотечных продуктов и городских сервисов. Это "точка входа" в экосистему - пользователю не нужно скачивать десятки отдельных программ.

Также в новом супеприложении есть встроенный кошелёк, который поддерживает переводы и оплату услуг. Интеграция с Системой мгновенных платежей Нацбанка добавила P2P-операции и сценарии для малого бизнеса.

Экосервис включает модуль удалённой биометрической идентификации, собственный аккредитованный УЦ и облачную ЭЦП. Заявлены анти-фрод-алгоритмы liveness и соответствие требованиям FIDO Biometrics; приводится метрика 1/12.8M FAR. По данным продукта, через Aitu Passport прошло 9 млн идентификаций и подписано 500 тыс. документов. Это не равно пользовательской базе мессенджера, но показывает масштаб "цифрового паспорта" в экосистеме.

Нулевая тарификация для AITU и базовых госресурсов делает сервис "социально гарантированным" каналом связи и получения услуг.

Жаркынбек Азаматов подробно остановился на том, что мессенджер обеспечивает весь базовый набор привычных пользователям функций. Внутри приложения есть личные и групповые чаты, голосовые и видеозвонки, стикеры, реакции, аудиосообщения. И самое важное интерфейс на трех языках - казахском, русском и английском.

"В приложении можно отправлять текстовые сообщения, создавать групповые чаты, пересылать любые файлы, медиа, пользоваться аудио- и видеозвонками. Но мы пошли дальше - сделали инструмент, удобный для корпоративного использования. Платформа интегрируется с внешними системами, поддерживает workspace-решения для сотрудников и включает в себя AI-ассистентов, которые помогают автоматизировать рабочие процессы", - отметил он.

Он также рассказал о дополнительных возможностях приложения, которые выходят за рамки классического мессенджера. В AITU есть каналы и тематические комьюнити, в т.ч. официальные ленты ведомств, например, канал МЧС "112 KZ". Также на платформе AITU есть мини-приложения и партнёрские сервисы: Sxodim, IVI, Ok-iteka, маркетплейсы, городские и финансовые сервисы, ипотечные продукты Freedom. Также в приложении есть медиа и игры: встроенная музыка без рекламы и офлайн-прослушивание; каталог фильмов и сериалов; мини-игры и турниры.

"В приложении есть собственный кошелёк, встроенные сервисы для переводов и оплат, медиараздел, где можно слушать музыку и смотреть фильмы, в том числе казахстанские картины, которых нет на международных платформах. Мы создаём экосистему развлечений, сервисов и цифровых решений, которая должна стать удобной и доступной каждому пользователю", - подчеркнул Азаматов.

Для входа в приложение требуется казахстанский номер телефона. На текущий момент в AITU уже 6 миллионов зарегистрированных пользователей.

Главное отличие казахстанского суперприложения от глобальных мессенджеров в том, что все данные хранятся и обрабатываются в Казахстане, оно глубоко связано с госуслугами: нулевая тарификация (zero-rating): с 15 сентября доступ к AITU, eGov, eGov Business и eOtinish будет обеспечен даже при нулевом или отрицательном балансе мобильного оператора, то есть внедрена нулевая тарификация для приложения и ключевых государственных ресурсов.

"Это означает, что каждый гражданин, независимо от своего финансового положения, сможет оставаться на связи и получать государственные услуги онлайн. Это огромный шаг к тому, чтобы цифровизация стала не лозунгом, а реальной социальной гарантией", - отметил Азаматов.

Такой подход позволит снизить нагрузку на ЦОНы и привычные бумажные процессы, ускорив переход к принципу digital by default.

"Мы хотим, чтобы цифровой доступ был встроен в повседневную жизнь. Человек не должен думать о том, есть ли у него деньги на балансе, чтобы отправить запрос в госорган или получить справку. Теперь это будет гарантировано. Это философия AITU - доступность, надёжность и максимальное удобство для каждого", - добавил Азаматов.

Азаматов также затронул вопрос безопасности и защите данных, особенно в контексте сотрудничества с военными структурами.

"AITU - это продукт, полностью созданный в Казахстане и работающий в национальной юрисдикции. Все данные пользователей хранятся и обрабатываются внутри страны. Это обеспечивает защищённый канал связи между гражданами, бизнесом и государством и соответствует самым высоким требованиям информационной безопасности. Мы удовлетворяем трём главным требованиям, чтобы быть надёжными даже для армии. Первое - управление системой осуществляется из Казахстана. Второе - все серверы и данные находятся внутри страны. И третье- у нас есть собственная сильная команда по информационной безопасности, которой мы полностью доверяем и на которую опираемся", - заверил спикер.

Еще одно отличие - экосистема "под ключ": от идентификации личности и облачной подписи до платежей и мини-приложений - меньше "разрывов" между сервисами.

Компания-разработчик видит AITU как универсальный цифровой мост между государством, бизнесом и обществом. Уже принято решение, что официальная переписка госорганов, где фигурируют персональные данные - ИИН, медицинские сведения, документы, - должна вестись через национальный мессенджер.

Это не просто удобство, это вопрос национальной безопасности и цифрового суверенитета", - подчеркнул Жаркынбек Азаматов.

AITU обязателен именно для служебной коммуникации с персональными данными, а привычными мессенжерами и приложениями казахстанцы могут продолжать пользоваться.

Говоря о перспективах, Азаматов уточнил, что на данном этапе компания сосредоточена на внутреннем рынке, но в будущем, возможно, выйдет на международные рынки.

"Пока мы не планируем выходить на зарубежные рынки, но думаем о масштабировании за рубежом. Сегодня наша главная цель - построить сильный национальный продукт, который объединит людей, бизнес и государство на единой цифровой платформе", - резюмировал он.

Особое внимание спикер уделил вопросу партнёрств. В частности, он рассказал о сотрудничестве с компанией Kcell.

"Мы считаем, что каждой крупной компании не нужно изобретать собственный мессенджер. Поэтому мы предложили Kcell перейти на наш суперсервис. Вместо дублирования усилий мы даём бизнесу готовую платформу, которую можно масштабировать под любые корпоративные задачи", - подчеркнул он.

AITU активно интегрирует AI-ассистентов – внутри компании их уже множество, и это только начало.

"Сейчас в Казахстане активно разрабатываются новые решения на базе искусственного интеллекта, и мы готовы интегрировать их в наше приложение. Следующий шаг - это появление полноценного AI-агента, который будет способен самостоятельно выполнять действия по запросу пользователя", - прокомментировал Азаматов.

Он привёл пример интеграции AITU в образовательные процессы.

"Представьте: мы объединяемся с университетами, и в библиотеке появляется цифровой AI-помощник. Там можно будет искать книги, материалы, создавать тематические блоки - кино, музыка, лекции. У нас уже есть совместный проект с компанией, работающей со студентами. Мы разработали приложение Pantone, ориентированное на молодёжь, и планируем запустить его к первому сентября. Там собраны все инструменты, которые нужны именно студенческому сообществу", - рассказал Азаматов.

Компания работает не только над расширением аудитории среди студентов и школьников, но и над развитием корпоративного сегмента, предлагая крупным корпоративным клиентам специальные решения на базе приложения.

"Проблема сегодняшнего дня в том, что когда сотрудник увольняется, он всё равно остаётся в рабочих чатах. Мы решаем это - при увольнении аккаунт автоматически отвязывается от корпоративных групп, но сам пользователь сохраняет доступ к приложению. Такой сервис мы уже внедряем в “Казахтелекоме” и готовы масштабировать для госструктур и бизнеса", - рассказал Азаматов.

Таким образом, становится совершенно очевидно, что сейчас Казахстан делает ставку на собственные цифровые решения, способные объединить государство, бизнес и общество на единой технологической платформе. И AITU может стать манифестом цифрового будущего страны, "точкой входа" в цифровую жизнь каждого казахстанца, и от масштабирования этой экосистемы будет зависеть, насколько успешно страна закрепится в глобальной цифровой экономике.