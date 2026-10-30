Казахстанский Oi-Qaragai признан лучшим горнолыжным курортом СНГ

Горный курорт Oi-Qaragai в Алматинской области получил международную премию Ski Business Awards, став победителем в номинации «Лучший горнолыжный комплекс стран СНГ».

Премия ежегодно проводится в рамках Форума туристских территорий (FTT) и объединяет представителей горнолыжной индустрии. Награды присуждаются за развитие курортной инфраструктуры, внедрение современных технологий и повышение качества туристских услуг.

Для Oi-Qaragai это уже не первая международная награда. Ранее курорт отмечали в номинациях «Лучшее IT-решение» и «Лучшая программа детского лагеря». В 2025 году он также получил признание за достижения в сфере маркетинга.

Тем временем в Алматинской области продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта по расширению курорта. Объём частных инвестиций составляет 53,2 млрд тенге, а завершить работы планируется к 2028 году.

Расширение позволит увеличить пропускную способность комплекса, улучшить качество обслуживания и создать до 1 200 новых рабочих мест.

Алматинская область остаётся одним из перспективных туристских направлений Казахстана, в том числе в сфере горного и экологического туризма. По итогам 2025 года регион посетили 658 тысяч туристов.

Развитие современной туристской инфраструктуры, модернизация действующих и создание новых всесезонных курортов направлены на увеличение туристского потока, привлечение инвестиций и укрепление позиций Казахстана на международном туристском рынке.