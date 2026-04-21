Казахстанский опыт защиты прав инвесторов представили в Японии

В Токио проходит Международный круглый стол на тему «Институционализация медиации и укрепление систем управления механизмами урегулирования споров между инвесторами и государствами (ISDS)», организованный Институтом Азиатского банка развития.

В мероприятии приняли участие делегаты государств Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Корею, Армению, Узбекистан, Филиппины, Бруней, Бангладеш, Монголию и Кыргызстан, а также представители международных организаций, включая ЮНСИТРАЛ и МЦУИС, и ведущие эксперты в области медиации, арбитража и инвестиционного права.

Председатель Комитета по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры Бауыржан Ералы представил казахстанский опыт защиты прав инвесторов и информировал о внедрении новых механизмов по урегулированию инвестиционных споров.

Сегодняшний диалог стал важной международной площадкой для обмена лучшими практиками в сфере урегулирования инвестиционных споров. Для нас особенно важно, что в рамках этой встречи был представлен казахстанский опыт применения медиации в защите прав инвесторов. Это подтверждает, что Казахстан последовательно развивает современные и эффективные механизмы защиты инвестиционного климата, – отметил Бауыржан Ералы.

Участники диалога подчеркнули растущий интерес к медиации как эффективному инструменту снижения конфликтности в инвестиционной сфере и повышения предсказуемости правовой среды.

Также было отмечено значение международного обмена опытом для совершенствования механизмов защиты инвестиций и развития устойчивых систем урегулирования споров.