Спортсмен из Казахстана впервые принял участие в одном из крупнейших международных турниров по параплаванию этапе World Para Swimming Series в Берлине, передает BAQ.kz.

Страну на этих соревнованиях представил Амир Алпамыс. Он стал первым спортсменом из Центральной Азии, выступившим на таком уровне в этом турнире.

Особое значение этому старту придаёт то, что он состоялся 9 мая – в день, который символизирует силу духа, мужество и преодоление.

Путь спортсмена

Амир Алпамыс – спортсмен с аутизмом. Он не занимался профессиональным спортом с детства, а пришёл в большой спорт благодаря поддержке семьи, тренеров и системной работе РОО "Национальная федерация спорта для лиц с интеллектуальными нарушениями в развитии".

В федерации отмечают, что его история показывает, как правильно выстроенная система поддержки помогает спортсменам выходить на международный уровень.

Развитие инклюзивного спорта в Казахстане

В Idsport подчёркивают, что за четыре года работы удалось выстроить систему развития спорта для людей с интеллектуальными нарушениями, включая спортсменов с аутизмом.

Федерация занималась не только спортивной подготовкой, но и работой с законодательной и нормативной базой, чтобы такие спортсмены были официально включены в систему спорта Казахстана.

Ранее, в феврале 2026 года, на международной арене уже выступал другой спортсмен – Дастан Ордабай, также спортсмен с аутизмом.

Работа федерации и международные достижения

Казахстан стал первой страной Центральной Азии, которая вошла в международную федерацию Virtus, входящую в систему Международного паралимпийского комитета.

Сегодня федерация развивает несколько видов спорта, включая плавание, лёгкую атлетику, настольный теннис, велоспорт, баскетбол и лыжный спорт.

Среди достижений Idsport:

участие казахстанских спортсменов в соревнованиях Virtus;

проведение четырёх чемпионатов Virtus в Казахстане;

развитие системы подготовки спортсменов с интеллектуальными нарушениями;

формирование дорожной карты развития на 2026–2032 годы;

подготовка к участию в Паралимпийских играх 2028 и 2032 годов.

Следующим этапом станет участие Казахстана в международных соревнованиях по паранастольному теннису, которые пройдут с 13 по 16 июля 2026 года в Таиланде в рамках ITTF World Para Future.

По словам тренера спортсмена Ернура Сайлаубека, в Берлине Амир показал прогресс и улучшил свои личные результаты.

"Он улучшил свои лучшие результаты на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем, а также на 400 метров вольным стилем – на 5 секунд", – отметил тренер.

Также спортсмен впервые выступил на дистанции 100 метров брассом, что позволит ему получить полную международную классификацию и расширить возможности участия в других дисциплинах.

Президент федерации Дина Темиргалиева подчеркнула, что работа ведётся системно.

"Наша задача – не разовые выступления, а создание устойчивой системы, которая позволит спортсменам Казахстана и Центральной Азии быть частью мирового спорта", – подчеркнула она.

Мама спортсмена, Алия Абдибаитова, отметила, что этот путь стал для семьи важным этапом, связанным с верой, трудом и преодолением.

В федерации отмечают, что участие в международных стартах – это не единичные достижения, а формирование новой системы инклюзивного спорта высших достижений в Казахстане, которая даёт возможность спортсменам с интеллектуальными нарушениями реализовать себя на мировой арене.