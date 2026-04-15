Казахстан укрепил свои позиции в престижном рейтинге Henley Passport Index 2026, поднявшись на 57-е место в мире. Теперь обладатели казахстанского паспорта могут посещать 78 стран без визы или по упрощённой процедуре.

Динамика последних лет говорит сама за себя:

- 2023 год – 70-е место

- 2024 год – 66-е место

- 2025 год – 61-е место

- 2026 год –57-е место

За два с половиной года Казахстан поднялся сразу на 13 позиций, это один из самых заметных трендов роста в регионе. Такая динамика отражает результат планомерной работы по расширению дипломатических связей и подписанию новых соглашений о безвизовом режиме.

Казахстан уверенно опережает соседей по региону. Кыргызстан и Узбекистан делят 73-ю строчку с доступом к 59 странам, Таджикистан занимает 79-е место (53 страны), а Туркменистан 87-е место (45 стран). Таким образом, казахстанский паспорт остаётся самым сильным в Центральной Азии, открывая своим гражданам почти на треть больше направлений, чем у ближайших соседей.

Возглавляет рейтинг Сингапур с доступом к 192 странам - мировой рекорд. На втором месте Япония и Южная Корея (188 направлений), на третьем Швеция (186). В топ-4 расположилась группа из 12 европейских государств с показателем 185 стран: Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швейцария.

Особого внимания заслуживает ОАЭ заняв 5-е место со 184 направлениями. Эмираты стали главной историей успеха последних 20 лет, прибавив 149 безвизовых стран и поднявшись на 57 позиций. Эта траектория показывает, чего может достичь страна при последовательной дипломатической работе и служит ориентиром для других быстрорастущих экономик.

Любопытно, что классические тяжеловесы сдают позиции: США опустились на 10-е место (179 стран), а Великобритания на 7-е (183 страны), показав одни из самых заметных снижений за два десятилетия. На этом фоне восходящий тренд Казахстана выглядит особенно показательно.

Рост в индексе Henley – это не только про туризм. Сила паспорта напрямую влияет на возможности предпринимателей открывать счета за рубежом, вести переговоры с международными партнёрами и оперативно выезжать на инвестиционные конференции и встречи. Каждая новая позиция в рейтинге, это снижение транзакционных издержек для бизнеса и расширение горизонтов для частных инвесторов.

Henley Passport Index составляется на основе данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и считается наиболее авторитетным глобальным мерилом «силы» паспорта.