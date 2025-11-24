Казахстанский пловец Галымжан Балабек завоевал бронзу на турнире в Минске
Спортсмен установил новый рекорд Казахстана.
Казахстанский пловец Галымжан Балабек успешно выступил на международном турнире Strongest Athletes Swimming Cup, который проходит в Минске (Беларусь), передаёт BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.
На дистанции 200 метров вольным стилем спортсмен завоевал бронзовую медаль и установил новый рекорд Казахстана — 1:45.68.
Соревнования отличались высокой конкуренцией. Победителем дистанции стал россиянин Роман Акимов с результатом 1:43.18. Серебро завоевал также представитель России — Михаил Довгалок, показавший 1:43.24. Несмотря на третье место, результат Балабека стал историческим — никто из казахстанских пловцов ранее не проходил эту дистанцию быстрее.
Успех Галымжана Балабека стал значимым достижением для отечественного плавания и подтвердил растущий уровень казахстанских спортсменов на международной арене.
