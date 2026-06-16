В Казахстане продолжают развивать современные методы лечения онкологических заболеваний. В Центре ядерной медицины Больницы Медицинского центра Управления делами Президента успешно применяют радиофармацевтический препарат "Самарий-153 Sm Оксабифор" для лечения пациентов с костными метастазами, передает BAQ.kz.

С момента внедрения метода в конце 2024 года лечение уже прошли более 50 пациентов. По данным специалистов, результаты наблюдений показывают снижение болевого синдрома и положительную динамику в отношении метастатических очагов в костной ткани.

Костные метастазы считаются одним из самых тяжелых осложнений онкологических заболеваний. Постоянная боль существенно ограничивает подвижность пациентов, ухудшает их физическое и эмоциональное состояние и снижает качество жизни.

В Центре ядерной медицины для таких пациентов применяется препарат "Самарий-153 Sm Оксабифор", который воздействует непосредственно на пораженные участки костной ткани.

Основная цель терапии – уменьшение или полное купирование болевого синдрома. Это позволяет пациентам сохранять активность в повседневной жизни и чувствовать себя значительно лучше.

Лечение можно сочетать с другими видами терапии

Одним из преимуществ метода специалисты называют возможность его применения вместе с другими способами лечения онкологических заболеваний.

Радионуклидная терапия может использоваться параллельно с химиотерапией, гормональным лечением, таргетной и иммунной терапией. При этом метод не требует длительного восстановления и отличается сравнительно небольшим количеством серьезных побочных эффектов.

Что говорят специалисты

Руководитель Центра ядерной медицины Айгуль Садуакасова отметила, что внедрение радионуклидной терапии стало важным этапом развития отечественной радиофармацевтики.

"В конце 2024 года в Центре была успешно внедрена радионуклидная терапия костных метастазов с применением препарата "Самарий-153 Sm Оксабифор". На сегодняшний день лечение получили уже более 50 пациентов. По данным клинического наблюдения и контрольных исследований ОФЭКТ/КТ отмечается положительная динамика: снижение выраженности болевого синдрома и уменьшение метастатических очагов в костной ткани. Это подтверждает эффективность метода лечения и его важную роль в терапии онкологических пациентов, а также в повышении качества жизни пациентов", – сообщила Айгуль Садуакасова.

Что говорят пациенты

Положительные результаты подтверждают и сами пациенты.

Одна из пациенток Центра рассказала, что благодаря нескольким курсам терапии смогла постепенно вернуться к более активной жизни.

"Прохожу третий курс препаратом Самарий. На первый курс я приходила на ходунках, затем передвигалась с палочкой, а на третий курс уже пришла без дополнительной опоры. У меня рак молочной железы с метастазами в костях и позвоночнике. Сейчас острых болей почти нет", – поделилась она.

Специалисты отмечают, что накопленный опыт применения препарата показывает перспективность современных радиофармацевтических технологий в лечении онкологических заболеваний.

Использование "Самарий-153 Sm Оксабифор" позволяет не только дополнять существующие методы противоопухолевой терапии, но и значительно улучшать качество жизни пациентов, сталкивающихся с тяжелыми последствиями онкологических заболеваний.