В III квартале 2025 года в экономике Казахстана были заняты 9 млн 330,1 тыс. человек. По данным статистики, занятость выросла на 96,3 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о продолжающемся расширении рынка труда, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Бюро нацстатистики.

Основной прирост пришёлся на наёмных работников — их стало 7 млн 155,4 тыс., что составляет 76,7% всех занятых. Число самостоятельно занятых достигло 2 млн 174,7 тыс. человек (23,3%). Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составил 64,8%.

Наиболее крупные сектора по числу занятых остались прежними: торговля (17%), образование (13,1%), промышленность (12,3%) и сельское хозяйство (10,8%).

Несмотря на рост числа занятых, уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда, остаётся неизменным — 4,6%. Это означает, что резерв безработных в стране фактически не сокращается.

Среди молодёжи в возрасте от 15 до 34 лет ситуация выглядит стабильнее: уровень безработицы в этой группе составил 3%.