  • 22 Мая, 23:18
  • BAIGENEWS

Школьник получил квартиру за лучший результат на ЕНТ

Выпускник из Туркестанской области получил жилье за 140 баллов на ЕНТ.

Сегодня, 14:23
АВТОР
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соцсети Сегодня, 14:23
Сегодня, 14:23
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Фото: соцсети

Жанибек Абилхан, выпускник школы-гимназии имени Ш. Уалиханова из села Темирлан, установил рекорд на Едином национальном тестировании, набрав максимальные 140 баллов. За выдающийся результат образовательный центр EDUSER, где юноша готовился к экзамену, решил подарить ему квартиру — в том городе, где он будет учиться, передает BAQ.KZ.

В акимате сообщили, что центр приобретёт жильё, когда станет известно, в какой вуз поступит Жанибек. Помимо квартиры, юноше вручили ноутбук от имени акима области, а также выразили благодарность его учителям.

Ранее мы писали о том, что  раннего детства Жанибек проявлял интерес к точным наукам, особенно к информатике — именно этот предмет стал его профильным на ЕНТ. Родом из многодетной семьи, он всегда демонстрировал усердие, дисциплину и лидерские качества, активно участвовал в жизни школы.

Региональная служба коммуникаций назвала его гордостью региона и примером для подражания для тысяч казахстанских школьников. История Жанибека — вдохновляющий пример того, как труд, целеустремлённость и поддержка со стороны семьи и педагогов способны привести к большим достижениям.

О том, как подготовиться к ЕНТ – 2025, ранее рассказали представители Национального центра тестирования.

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