Ученик 11 класса гимназии №39 Алматинской области Сақийдулла Алмат добился впечатляющего успеха на международной образовательной арене. Он получил приглашения от семи престижных университетов США и стал обладателем крупных образовательных грантов от шести из них. Общая сумма финансовой поддержки составила порядка 320 миллионов тенге, передает BAQ.KZ.

Среди университетов, направивших офферы и предложивших гранты, — University of Miami, Elmhurst University, Caldwell University, Augustana College, University of Nebraska at Omaha (UNO), Florida International University (FIU) и другие.

Кроме того, Xiamen University Malaysia предоставил Сақийдулле полный грант на обучение в кампусе в Малайзии.

Высокие результаты международных экзаменов — IELTS 7.0 и SAT 1420 баллов (из них 780 по математике из 800 возможных) — помогли ему выделиться среди тысячи претендентов. В данный момент Сақийдулла также ожидает официального ответа от Назарбаев Университета.

Школьник является претендентом на знак отличия "Алтын белгі", что подтверждает его устойчивую учебную успеваемость и лидерские качества. Его путь — яркий пример того, как упорство, дисциплина и стремление к знаниям открывают международные перспективы для казахстанской молодёжи.