Казахстанский школьник приглашён сразу в семь вузов США и получил гранты на 320 млн
Сақийдулла Алмат получил крупные образовательные гранты от университетов США и Малайзии.
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Ученик 11 класса гимназии №39 Алматинской области Сақийдулла Алмат добился впечатляющего успеха на международной образовательной арене. Он получил приглашения от семи престижных университетов США и стал обладателем крупных образовательных грантов от шести из них. Общая сумма финансовой поддержки составила порядка 320 миллионов тенге, передает BAQ.KZ.
Среди университетов, направивших офферы и предложивших гранты, — University of Miami, Elmhurst University, Caldwell University, Augustana College, University of Nebraska at Omaha (UNO), Florida International University (FIU) и другие.
Кроме того, Xiamen University Malaysia предоставил Сақийдулле полный грант на обучение в кампусе в Малайзии.
Высокие результаты международных экзаменов — IELTS 7.0 и SAT 1420 баллов (из них 780 по математике из 800 возможных) — помогли ему выделиться среди тысячи претендентов. В данный момент Сақийдулла также ожидает официального ответа от Назарбаев Университета.
Школьник является претендентом на знак отличия "Алтын белгі", что подтверждает его устойчивую учебную успеваемость и лидерские качества. Его путь — яркий пример того, как упорство, дисциплина и стремление к знаниям открывают международные перспективы для казахстанской молодёжи.
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