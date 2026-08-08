Казахстанский школьник занял второе место на международной олимпиаде по ИИ в Астане

В Астане завершилась 3-я Международная олимпиада по искусственному интеллекту (IOAI 2026), которая впервые прошла в Центральной Азии. С 2 по 8 августа столица Казахстана объединила около 500 участников, наставников и членов жюри из 106 стран.

В течение недели школьники соревновались в решении практических задач по машинному обучению, компьютерному зрению, обработке естественного языка и другим направлениям искусственного интеллекта. Помимо индивидуального турнира, участники приняли участие в Team Challenge, где международные команды работали над прикладными задачами с использованием ИИ.

По итогам индивидуального тура первое место занял представитель России Артем Горохов. Вторым стал казахстанский школьник Даужан Бекетов, третье место занял представитель Китая Шао Цзыси.

Заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев отметил, что проведение олимпиады в стране стало важным событием для развития национальной AI-экосистемы.

"Более 100 стран и порядка 500 участников — это показатель того, насколько глобальной сегодня стала конкуренция за таланты в сфере искусственного интеллекта. Для нас особенно важно, что Международная олимпиада по ИИ такого уровня впервые прошла в Казахстане, а казахстанский школьник вошел в тройку абсолютных победителей, заняв второе место. Мы последовательно создаем в стране всю необходимую экосистему: развиваем вычислительную инфраструктуру, создаем Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai и инвестируем в подготовку нового поколения специалистов. Наша задача, чтобы молодые казахстанцы не просто пользовались технологиями искусственного интеллекта, а сами создавали их и могли конкурировать с лучшими специалистами мира", — отметил Жаслан Мадиев.

В рамках Team Challenge также определили победителей в специальных номинациях. Награду Best Demonstration Award получила сборная Новой Зеландии за лучшее выступление в соревновании роботов. Creative Robot Design Award присудили команде Гонконга за наиболее креативный дизайн робота, а AI-Native Robotics Award — сборной Бразилии за лучшее применение AI-native подходов в робототехнике.

Глава Федерации по спортивному программированию Казахстана Багдат Мусин подчеркнул, что подготовить мероприятие удалось в короткие сроки благодаря совместной работе организаторов, государственных органов и международных партнеров.

"Всего за 4 месяца нам удалось подготовить и провести олимпиаду мирового уровня. Это стало возможным благодаря поддержке Главы государства, совместной работе государственных органов, международных партнеров, членов жюри, руководителей команд, волонтеров и всей организационной команды. Искренне благодарю каждого, кто стал частью этого большого события. Мы стремились создать не просто площадку для соревнований, а пространство, где формируется международное AI-сообщество, рождаются новые идеи, дружба и будущие совместные проекты", — отметил Багдат Мусин.

Помимо конкурсной программы, участники посетили Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, познакомились с инфраструктурой Казахстана и приняли участие в образовательных и культурных мероприятиях.

Проведение IOAI 2026 стало крупнейшим международным образовательным мероприятием в сфере искусственного интеллекта, организованным в Казахстане. Олимпиада также создала площадку для международного сотрудничества молодых специалистов и развития связей между будущими исследователями в области ИИ.