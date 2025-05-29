Казахстанский силач вновь попал в Книгу рекордов Гиннесса
Казахстанский батыр шокировал Италию.
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Казахстанский силач и шоу-атлет Сергей Цырульников, известный своими экстремальными физическими трюками, вновь доказал: пределы человеческих возможностей — шире, чем кажется. В Милане он установил сразу три новых мировых рекорда Гиннесса, передаёт BAQ.KZ.
На глазах у зрителей и международных экспертов казахстанец:
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разогнул 14 подков за 57 секунд,
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лопнул 9 грелок с помощью силы дыхания,
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вбил 19 гвоздей в сковороды голыми руками.
Сергей — житель Астаны, почётный член Казахстанского союза спортсменов, участник множества патриотических и социальных проектов. Его имя уже не раз появлялось в Книге рекордов Гиннесса, и этот триумф — не первый в его карьере, но уникален по количеству рекордов, установленных в один день.
Выступление Цырульникова вызвало бурную реакцию в итальянской прессе и уже набирает популярность в социальных сетях. Казахстан в очередной раз заявил о себе на мировой арене — и сделал это ярко.
Ранее пловец Адильбек Мусин установил новый рекорд Казахстана.
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