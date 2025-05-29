Казахстанский силач и шоу-атлет Сергей Цырульников, известный своими экстремальными физическими трюками, вновь доказал: пределы человеческих возможностей — шире, чем кажется. В Милане он установил сразу три новых мировых рекорда Гиннесса, передаёт BAQ.KZ.

На глазах у зрителей и международных экспертов казахстанец:

разогнул 14 подков за 57 секунд,

лопнул 9 грелок с помощью силы дыхания,

вбил 19 гвоздей в сковороды голыми руками.

Сергей — житель Астаны, почётный член Казахстанского союза спортсменов, участник множества патриотических и социальных проектов. Его имя уже не раз появлялось в Книге рекордов Гиннесса, и этот триумф — не первый в его карьере, но уникален по количеству рекордов, установленных в один день.

Выступление Цырульникова вызвало бурную реакцию в итальянской прессе и уже набирает популярность в социальных сетях. Казахстан в очередной раз заявил о себе на мировой арене — и сделал это ярко.

Ранее пловец Адильбек Мусин установил новый рекорд Казахстана.