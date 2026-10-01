Казахстанский скалолаз Дамир Токтаров выиграл бронзу Азиады-2026

Казахстанский спортсмен Дамир Токтаров стал бронзовым призером Азиады-2026 в спортивном скалолазании.

В финале соревнований в дисциплине «скорость» Токтаров показал результат 7,342 секунды и занял третье место.

Золотую медаль завоевал представитель Китая Шоухун Чу, преодолевший дистанцию за 4,714 секунды. Серебряным призером стал иранец Реза Али Пур Шеназанди Фард с результатом 5,362 секунды.