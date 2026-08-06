Казахстанский спектакль взял Гран-при фестиваля в Бишкеке
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Казахский государственный академический театр для детей и юношества им.Габита Мусрепова получил Гран-при Международного театрального фестиваля ART-ORDO в Бишкеке.
Награду принес спектакль "Ұлпан". Постановка также взяла призы в номинациях "Лучший сценограф", "Лучшая мужская роль" и "Лучшая мужская роль второго плана".
Что это за спектакль
"Ұлпан" поставлен по одноименному роману Габита Мусрепова, чьим именем назван театр. Режиссер - Гульназ Балпеисова, дебютировавшая в мастерской Римаса Туминаса и работавшая на сценах российских театров.
В центре сюжета история юной Улпан, которая выходит замуж за пожилого бая Есенея. Брак был по расчету, но между героями постепенно зарождаются теплые чувства. Улпан превращается из сорванца в мудрую и честолюбивую женщину, которая после смерти мужа возглавляет аул.
Роман поднимает тему равенства женщин и мужчин в казахской степи. Отдельно в спектакле рассматривается обычай аменгерства, когда овдовевшая женщина переходила брату покойного мужа.
Главные роли исполняют Асет Имангалиев, Толкын Нурбекова и Рабина Белгибаева.
Хронометраж постановки - три с половиной часа. При минимуме декораций на сцене передана атмосфера юрты, базара и степи во время бурана. Задник напоминает скалодром - благодаря невидимым в темноте выступам актеры принимают позы, будто зависают в воздухе.
Есть в спектакле и неожиданные решения. Саундтреком звучат Pink Floyd и Фил Коллинз, а один из персонажей выезжает на сцену на роликах.
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