Команды из Казахстана заняли все призовые места третьего этапа престижного международного турнира и возглавили общий зачет, сообщает BAQ.kz.

Третий соревновательный день UAE SWAT Challenge стал триумфальным для казахстанского спецназа. Все три места этапа заняли команды из Казахстана, продемонстрировав полное доминирование над соперниками.

Победу в этапе одержала команда "Kazakhstan A", установив рекорд в упражнении "Спасение офицера" — две минуты ровно. Второе место заняла "Kazakhstan B", бронза досталась "Kazakhstan C".

Еще две казахстанские команды вошли в топ-20 общего рейтинга. "Kazakhstan D" располагается на 19-й строчке, а женская сборная "Tomiris" идет следом, уверенно опережая большинство команд с мужским составом и оставаясь лидером среди женских команд турнира.

По итогам трех этапов в общем зачете лидирует "Kazakhstan C", вторую позицию занимает "Kazakhstan A".

Таким образом, казахстанский спецназ вышел в лидеры элитного международного турнира, в котором участвуют 109 команд из 48 стран. Впереди — еще два соревновательных дня UAE SWAT Challenge.