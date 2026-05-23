Казахстанский спортсмен поднялся на высшую ступень пьедестала в Ташкенте
Сегодня 2026, 22:13
Фото: Сали Сабиров
Казахстанский гимнаст Эмиль Ахмеджанов завоевал золотую медаль на этапе Кубка вызова в Ташкенте.
Спортсмен успешно выступил в вольных упражнениях и показал лучший результат в финале – 13,650 балла. Этот результат принес ему первое место.
Серебряную медаль выиграл представитель Узбекистана Хумоюн Исломов с результатом 13,600 балла. Третье место занял гимнаст из Монголии Энхтувшин Дамдиндорж – 13,500.
Еще один казахстанец Алтынхан Темирбек занял восьмое место, набрав 12,500 балла.