Казахстанский спортсмен поднялся на высшую ступень пьедестала в Ташкенте

Казахстанский гимнаст Эмиль Ахмеджанов завоевал золотую медаль на этапе Кубка вызова в Ташкенте.

Спортсмен успешно выступил в вольных упражнениях и показал лучший результат в финале – 13,650 балла. Этот результат принес ему первое место.

Серебряную медаль выиграл представитель Узбекистана Хумоюн Исломов с результатом 13,600 балла. Третье место занял гимнаст из Монголии Энхтувшин Дамдиндорж – 13,500.

Еще один казахстанец Алтынхан Темирбек занял восьмое место, набрав 12,500 балла.