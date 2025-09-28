Казахстанский спортсмен Данил Васильев занял второе место на этапе Кубка FIS по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходил в Хинтерцартене (Германия), передает BAQ.KZ.

За своё выступление Васильев получил 229,6 балла. Такой результат позволил ему поделить вторую строчку с представителем Словении Роком Облаком.

Победителем этапа стал австрийский прыгун Юлиан Шмид, набравший 229,8 балла.