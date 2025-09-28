Казахстанский спортсмен завоевал серебро на этапе Кубка FIS
Данил Васильев вошёл в тройку лучших в Германии.
Вчера, 23:58
113Фото: НОК РК
Казахстанский спортсмен Данил Васильев занял второе место на этапе Кубка FIS по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходил в Хинтерцартене (Германия), передает BAQ.KZ.
За своё выступление Васильев получил 229,6 балла. Такой результат позволил ему поделить вторую строчку с представителем Словении Роком Облаком.
Победителем этапа стал австрийский прыгун Юлиан Шмид, набравший 229,8 балла.
