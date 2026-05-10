Казахстанский стартап Mirai Tech начал сотрудничество с Ассоциацией футбола Узбекистана

Профессор Назарбаев Университета Гульнур Калимулдина основатель казахстанского deep-tech стартапа Mirai Tech. Проект разрабатывает умные сенсорные стельки и носимые устройства на базе искусственного интеллекта для анализа биомеханики спортсменов. Стартап уже заключил партнёрство с Ассоциацией футбола Узбекистана. Об этом Гульнур Калимулдина рассказала в интервью BAQ.KZ.

Mirai Tech был основан в январе 2025 года на базе лаборатории микро- и наноинженерии Назарбаев Университета. Разработанные командой стельки анализируют движения, баланс и распределение нагрузки спортсменов, помогая снижать риск травм и повышать эффективность тренировочного процесса.

По словам разработчиков, команда создала технологию, аналогов которой сегодня нет на рынке. Портативный AI-анализ биомеханики в реальном времени — это решение, которого давно ждала спортивная индустрия. Интерес к проекту уже проявляют крупные игроки мирового спортивного рынка.

«Мы заключили меморандум о сотрудничестве и уже начали совместную работу. Мы сами вышли на Ассоциацию, и руководитель Центра подготовки специалистов футбола и научных исследований Шамиль Тагирович Исеев открыто откликнулся на наше предложение. Благодаря этому нам удалось быстро запустить пилотный проект», - говорит Гульнур Калимулдина.

Она отмечает, что партнёрство с Ассоциацией футбола Узбекистана открывает для Mirai Tech рынок Центральной Азии. Параллельно компания ведёт активные переговоры о внедрении технологии с федерациями и спортивными организациями в Италии, США, Нидерландах и Финляндии.

«За Mirai Tech стоит компактная команда мирового уровня — эксперты в электронике, сенсорах, биомеханике, спортивной науке и машинном обучении. Нас усилили Бекжан Пирмаханов, в прошлом реабилитолог ФК “Кайрат”, и Ринат Абитов, тренер олимпийских чемпионов. Это профессионалы, которые на практике понимают потребности спорта высших достижений».

На данный момент входит в топ-30 лучших технологических стартапов мира по версии Aurora Tech Award 2026.