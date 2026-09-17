Казахстанский стартап вышел в финал TechCrunch Startup Battlefield

Казахстанский WeGlobal AI пробился в число лучших стартапов Центральной Евразии и теперь едет в Сан-Франциско на TechCrunch Disrupt. Команда заняла второе место в региональном отборе и получила место в Startup Battlefield 200, передает BAQ.KZ со ссылкой на TechCrunch.

WeGlobal AI занял второе место среди 22 финалистов. Всего на конкурс поступило рекордное количество заявок, 726 стартапов из 39 стран. Почти 84% участников работали с продуктами на базе искусственного интеллекта.

Проект WeGlobal AI вырос из конкретной проблемы. В Казахстане не хватает школьных психологов, поэтому команда создала платформу, которая помогает школам отслеживать состояние учеников и дает инструменты для профориентации.

Сооснователь и генеральный директор WeGlobal AI Болат Ашим назвал выход в Startup Battlefield 200 крупной вехой для команды.

«Мы рады представить Казахстан на глобальной сцене и показать широкой технологической аудитории, что создаем в WeGlobal AI», - сказал он.

За второе место стартап получит инвестиции на 30 тыс. долларов. Еще 30 тыс. долларов команда получила в виде кредитов OpenAI на работу с API.

Первое место занял узбекский Cerberus. Стартап создает ИИ-агента, который ищет уязвимости в корпоративных системах. Третьим стал LOOQ из Японии, который разработал систему для оценки того, сколько людей реально смотрят на наружную рекламу.

Все три команды выступят на TechCrunch Disrupt 2026 в Сан-Франциско с 13 по 15 октября. Ожидается более 10 тыс. участников из технологической индустрии.

В десятку лучших вошел еще один казахстанский проект Soup.