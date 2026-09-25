Казахстанский стрелок пробился в финал Азиады-2026
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Стрелок из Казахстана Ислам Сатпаев пробился в финал соревнований по стрельбе из винтовки из трех положений на дистанции 50 метров на Азиатских играх-2026 в Японии.
В квалификации приняли участие представители мужской сборной Казахстана – Ислам Сатпаев, Константин Малиновский и Никита Шахторин.
По итогам отборочного раунда Сатпаев набрал 584 очка, что позволило ему войти в число финалистов.
Константин Малиновский показал результат 583 очка и занял 13-е место. Никита Шахторин набрал 579 очков, расположившись на 20-й позиции.
Результаты квалификации также пошли в командный зачёт. Сборная Казахстана набрала в общей сложности 1746 очков и заняла пятое место.
Первое место в командном зачёте заняла сборная Китая, второй стала Индия, а третье место – у команды Республики Корея.
Финал с участием Ислама Сатпаева определит обладателей медалей в этой дисциплине.
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