Казахстанский стрелок пробился в финал Азиады-2026

Стрелок из Казахстана Ислам Сатпаев пробился в финал соревнований по стрельбе из винтовки из трех положений на дистанции 50 метров на Азиатских играх-2026 в Японии.

В квалификации приняли участие представители мужской сборной Казахстана – Ислам Сатпаев, Константин Малиновский и Никита Шахторин.

По итогам отборочного раунда Сатпаев набрал 584 очка, что позволило ему войти в число финалистов.

Константин Малиновский показал результат 583 очка и занял 13-е место. Никита Шахторин набрал 579 очков, расположившись на 20-й позиции.

Результаты квалификации также пошли в командный зачёт. Сборная Казахстана набрала в общей сложности 1746 очков и заняла пятое место.

Первое место в командном зачёте заняла сборная Китая, второй стала Индия, а третье место – у команды Республики Корея.

Финал с участием Ислама Сатпаева определит обладателей медалей в этой дисциплине.